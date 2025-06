Marc Marquez su Ducati vince anche il Gran premio d’Italia del Mugello, davanti al fratello Alex (Ducati Gresini) e a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), che firma una grande rimonta fino al podio. Grande beffa per Francesco Bagnaia, autore di una serie di giri spettacolari dopo un’ottima partenza, in cui ha provato ad attaccare e contrattaccare Marquez, riuscendo a trovarsi anche in testa. Dopo le scintille e il grande spettacolo, però, lo spagnolo lo ha superato tornando leader della gara e si è fatto seguire dal fratello, mentre Bagnaia ha sofferto il degrado delle gomme e alla fine ha subito anche il sorpasso della Ducati VR46 di Di Giannantonio.

Bagnaia, spinto dall’atmosfera del Mugello, ha provato in tutti i modi ad arginare lo strapotere dei Marquez almeno nel Gp d’Italia. Ci è riuscito nei primi giri, regalando uno spettacolo unico. Alla fine però è stato lui a pagare la battaglia. Marc Marquez sornione si è preso la vetta e ha man mano aumentato il passo, mentre Alex come al solito lo ha seguito accontentandosi del secondo posto. Da dietro invece è risalito Di Giannantonio, che dopo la partenza era scivolato in ottava posizione. Ha gestito bene il degrado gomme e nel finale – escluso Marc Marquez – era nettamente il più veloce in pista: ha sfiorato anche la seconda posizione.

Ottimo quinto posto per Marco Bezzecchi con la sua Aprilia, prima moto non Ducati al traguardo. Anche lui ha dovuto pazientare in avvio: scattava decimo e dopo la prima curva non aveva recuperato posizioni. Lo ha dovuto fare in gara, dimostrando un feeling sempre crescente con la sua Aprilia. Prova opaca invece per Franco Morbidelli, sesto al traguardo dopo un long lap penalty per aver buttato fuori Maverick Vinales: lo spagnolo stava facendo l’ennesima bella gara, unico a far funzionare la Ktm. Tutti gli altri molto più indietro.

Risultato Gp Italia| L’ordine di arrivo

Marc Marquez – Ducati Lenovo Team Alex Marquez – BK8 Gresini Racing MotoGP Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team Marco Bezzecchi – Aprilia Racing Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team Raul Fernandez – Trackhouse Racing Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing Ai Ogura – Trackhouse Racing Joan Mir – Honda HRC Castrol Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Racing MotoGP Miguel Oliveira – Prima Pramac Racing Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP Team Alex Rins – Monster Energy Yamaha MotoGP Team Takaaki Nakagami – Honda HRC Test Lorenzo Savadori – Aprilia Racing Somkiat Chantra – LCR Honda Johann Zarco – LCR Honda (ritirato) Maverick Vinales – Red Bull KTM Tech3 (ritirato) Jack Miller – Prima Pramac Racing (ritirato)

La nuova classifica della MotoGp 2025