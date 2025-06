Dopo la parentesi canadese, con la vittoria di George Russell su Mercedes, la Formula 1 torna in Europa. In Austria nello specifico. Il GP del Canada ha visto uno storico primo podio per Kimi Antonelli, che la settimana successiva ha anche cominciato gli esami di maturità, poi superati. Quinta e sesta invece le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con la sensazione però che si sarebbe potuto fare qualcosa in più. Adesso sul circuito austriaco la McLaren vuole tornare a vincere, la Mercedes cerca conferme e la Ferrari vuole quantomeno qualche progresso rispetto alle gare precedenti.

In mezzo c’è però sempre Max Verstappen, che riesce a superare ogni limite e anche in Canada ha ottenuto un buon secondo posto. Insomma, ci sono tutti i presupposti per una gara spettacolare e ricca di ribaltoni e colpi di scena. Intanto, novità extra pista: la FIA ha pubblicato le linee guida accessibili a tutti per capire come e in quali casi si assegna una penalità per infrazione a un pilota.

F1, Gp Austria 2025: dove vedere prove libere, qualifica e gara

Le prove libere, le qualifiche e la gara del Gp d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025, vengono trasmesse in diretta tv in esclusiva su Sky e sulla piattaforma Now. È possibile vedere il Gp d’Austria sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213) e in live streaming su SkyGo e Now. Le qualifiche e la gara sul circuito austriaco si possono vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it, ma in differita a cominciare dalle 18 per le qualifiche di sabato e dalle 18:30 la gara di domenica.

F1, Gp Austria 2025: gli orari di Sky, Now (diretta) e TV8 (differita)

Sabato 28 giugno

12:30 Prove Libere 3 F1 (Sky Sport F1)

16:00 Qualifiche F1 (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 18:00)

Domenica 29 giugno

15:00 Gara F1 (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 18:30)