Era un pastore australiano, fiero della sua pettorina con su scritto “Polizia”, e molti lo ricordano tra le macerie del Ponte Morandi, mentre cerca i sopravvissuti al crollo del 14 agosto 2018. Si chiamava Night Spirit ed è morto a 14 anni, come comunicato dalla questura di Genova. Durante i soccorsi dopo il crollo del ponte, aveva trovato sei persone ferite ma ancora vive, ricevendo come ricompensa solo una carezza dalla sua conduttrice ispettrice Laura Bisio.

Era un gran lavoratore: era stato premiato più volte per i suoi soccorsi, ma sembrava preferire l’approvazione della sua inseparabile conduttrice. Night Spirit, del nucleo cinofili della Polizia di Stato di Genova, è stato da subito in prima linea nella ricerca dei sopravvissuti alla tragedia del ponte Morandi. Dopo aver salvato tre donne, era stato mandato nel greto del fiume Polcevera con una specie di lettiga legata a funi. Si era ferito alle zampe con i vetri e le lamiere tra le macerie ma ha continuato a cercare instancabilmente: trovò altre tre persone ancora vive.

Questo non è stato l’unico successo di Night Spirit. Il cane aveva aggiunto un altro grande salvataggio nel suo curriculum prima di andare in pensione. C’era stato un importante incendio poco fuori Genova e non si avevano più notizie di un anziano di 87 anni. L’uomo sembrava scomparso nel nulla, ma Night Spirit aveva un fiuto senza pari e si era impegnato fin quando non l’aveva ritrovato, vivo. Il cane-eroe era in pensione da 3 anni e viveva serenamente insieme a Laura Bisio a Tortona. La questura di Genova lo ha salutato così: “Addio Spirito della Notte dal fiuto infallibile, continua a vegliare su di noi”.