Morto Zeben Ramos, il calciatore aveva 23 anni. Il Las Palmas: “Sarai sempre nei nostri cuori”

Zeben Ramos, giocatore della squadra riserve del Las Palmas, è morto nella mattina di giovedì 26 giugno: a comunicarlo è stato lo stesso club spagnolo sul proprio sito ufficiale. Il calciatore 23enne di Gran Canaria era ricoverato in ospedale da due settimane dopo essere stato investito da un’auto ad Arucas il 9 giugno scorso. Difensore mancino di grande potenziale, Zeben era arrivato in condizioni critiche all’Ospedale Universitario di Gran Canaria, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza dopo un grave trauma cranico.

Questa la nota di ricordo del club: “Difensore mancino versatile e dal grande potenziale, Zeben si è distinto per il suo impegno, il suo carattere e la sua capacità di adattarsi a diverse posizioni all’interno della linea difensiva “, ha scritto il club delle Canarie, che gli ha anche reso omaggio con un video su X. “Formatosi in club come CD San ​​Isidro, UD Guía, Acodetti CF, SD Huesca, UD San ​​Fernando, CD Becerril e UD La Atalaya, è arrivato ai Yellows dall’UD Villa Santa Brígida. Il suo impegno costante e il suo atteggiamento, dentro e fuori dal campo, gli hanno permesso di allenarsi con il Las Palmas Atlético in diverse occasioni. Da parte dell’UD Las Palmas vogliamo esprimere le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia, agli amici, ai compagni di squadra e a tutte le persone che hanno condiviso con lui il cammino della sua carriera sportiva. Tutta la famiglia Yellows si unisce al dolore per la perdita di Zeben. Sempre nel cuore dell’UD Las Palmas”.