Fischio finale, Acuña (con altri compagni) rincorre Denzel Dumfries, che però fugge negli spogliatoi con aste e bandiere che piovono dagli spalti, ma senza colpirlo. Una scena vista da tutti alla fine di Inter-River Plate, match vinto 2-0 dalla formazione nerazzurra con gol di Pio Esposito e Alessandro Bastoni. Il tutto è però proseguito anche negli spogliatoi e non è una novità tra i due protagonisti. Facendo un passo indietro, Acuña e Dumfries furono protagonisti di scene simili anche al Mondiale 2022, quando ai quarti di finale l’Argentina vinse ai calci di rigore contro l’Olanda e tra i due volarono insulti, con Dumfries a rincorrere l’avversario scatenando un po’ di confusione generale. Vecchie ruggini mai risolte e si è visto nella notte italiana tra mercoledì e giovedì: qualche intervento duro in campo, un paio di battibecchi e poi il nervosismo finale.

Negli spogliatoi la situazione non si è placata, anzi. C’era chi si schierava con Acuña e andava “a caccia” di Dumfries, chi invece provava a calmare gli animi. Di sicuro sono volate parole grosse, diverse. Si vociferava anche di insulti razzisti, ma Dumfries ha negato tutto nel post gara. Una situazione dalla quale in tanti hanno preso le distanze, compreso Marcelo Gallardo – allenatore del River – che ha dichiarato: “Quel che è successo non ci rappresenta, non è questa l’immagine che voglio che abbia il River nel mondo. È stata davvero una scena patetica”.