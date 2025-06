In difesa del popolo palestinese, mettendoci la faccia. Sono tanti i grandi nomi della musica, del giornalismo e non solo che parteciperanno alla manifestazione “Non in mio nome”, promossa dall’Associazione Schierarsi insieme ad artisti e tecnici del mondo dello spettacolo, in programma a Roma, in piazza porta San Paolo, sabato 28 giugno, dalle 15,30 alle 19.

Tra i nomi confermati: Francesca Albanese, Alessandro Di Battista, Peter Gomez, Margherita Vicario, Martina Martorano, Alessandro Mannarino, Moni Ovadia, Sigfrido Ranucci, Daniele Silvestri, Rula Jebreal, Laila Al Habash, Gemitaiz e Frenetik&Orang3, Silvia Boschero, Greta Scarano e altri. Tutti insieme per denunciare le conseguenze della guerra a Gaza, ma anche in Cisgiordania, e per chiedere al governo italiano azioni immediate in difesa del popolo palestinese. Durante la manifestazione saranno raccolti fondi a favore delle attività di Medici Senza Frontiere nella Striscia. Sarà inoltre possibile acquistare lo speciale su Gaza di Millennium, il mensile diretto da Peter Gomez.

“Chiediamo a tutti i cittadini indignati di scendere in piazza solo con bandiere italiane e palestinesi – ha dichiarato Luca Di Giuseppe, presidente dell’Associazione Schierarsi – Non si tratta di una manifestazione partitica, ma di un’iniziativa nata per difendere i diritti del popolo palestinese, negati da decenni”.

Informazioni su www.noninmionome.it.