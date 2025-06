Come a gennaio. Di nuovo, se non addirittura di più. Se non possono farlo sul campo, Juventus e Napoli duellano sul mercato. E lo fanno, ancora, per un esterno offensivo. Non uno qualsiasi: Jadon Sancho è stato una rivelazione del Borussia Dortmund di qualche anno fa, tanto che il Manchester United per acquistare l’inglese nel 2021 spese qualcosa come 100 milioni di euro. Poi, come è spesso capitato nella storia recente dei Red Devils, le cose non sono andate secondo le aspettative, con il giocatore che ha dovuto cambiare aria per ritrovare sé stesso. Prima è tornato ‘a casa’, cioè al Borussia, quindi è passato al Chelsea, dove con Maresca ha fatto vedere delle ottime cose e soprattutto ha vinto da protagonista la Conference League. Due prestiti per ripartire, ora un ritorno al Manchester solo formale: la Serie A è pronta ad aprire le sue porte. Juve e Napoli a contenderselo.

Il precedente e la situazione

Era capitato, appunto, già lo scorso inverno, quando Antonio Conte chiedeva a gran voce di colmare la lacuna lasciata da Kvaratskhelia (mai rimpiazzato) e Thiago Motta un ulteriore rinforzo per le fasce. Ai tempi, piaceva molto Adeyemi, proprio del Borussia Dortmund: il giocatore poi decise di rimanere in Bundesliga e non se ne fece più nulla. Ma Sancho alla Juve piaceva già da qualche mese, e a Conte, che sta sempre più orientando i suoi occhi verso la Premier per rinforzare il suo Napoli (vedere De Bruyne per credere), un giocatore con quelle caratteristiche – che per certi versi ricordano molto quelle di Kvara – manca in rosa. Di qui, i contatti. Prima il Napoli, direttamente con l’entourage del giocatore che ha aperto alla possibilità del trasferimento. Poi, la Juve, che ha invece cominciato subito un pressing costante con il Manchester United: call su call, appuntamenti su appuntamenti. Gli inglesi a Comolli stanno dando buoni segnali, ma il Napoli si crede più avanti, forte dell’assenso di massima dato dal giocatore stesso.

Morale? Si duella, proprio come a gennaio. E gli incroci tra Napoli e Juventus si rinnovano. Era capitato con Adeyemi e in parte con Garnacho (sempre lo stesso ruolo, sempre la stessa parentesi di mercato), è successo ancora più di recente anche con Jonathan David, l’attaccante del Lille ora svincolato che sembra molto più vicino a vestire la maglia bianconera rispetto a quella azzurra. Una rivalità storica, quella tra i due club, che ha origini lontanissime (basti pensare al caso Higuain, che portò la Juve di Marotta a pagare la clausola di oltre 90 milioni al Napoli, impedendo a De Laurentiis di trattare un prezzo ancora più alto per l’attaccante) o che va a toccare altri ambiti, come quello dell’allenatore. Non è mistero che proprio in questi ultimi mesi la società degli Elkann avesse tentato Antonio Conte per quello che sarebbe stato un ritorno sulla panchina bianconera. Senza successo.

Ora, proprio alla Juve l’allenatore contende un rinforzo che giudica molto importante. Con il Napoli che intanto si è cautelato con l’acquisto ormai imminente di Noa Lang (omologo di Sancho) dal Psv. Ma che non molla l’obiettivo numero 1. Quello che è anche della Juventus.