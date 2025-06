La testimonianza in aula dell'ex fidanzata dell'atleta italiano: "Ho dovuto abbandonare l’Italia e andare a studiare all’estero. Ancora oggi non dormo la notte"

“Ha iniziato a urlare, mi ha sbattuto la faccia sul volante e mi ha strappato le unghie”. A parlare è l’ex fidanzata del tuffatore italiano Andreas Sargent Larsen, oggi imputato per stalking. Una relazione nata nel 2021, quando lei era ancora quindicenne (è nata nel 2005). Lui è nato a Copenaghen ed è del 1999: è arrivato in Italia da allenatore federale e tesserato di una società romana. Facevano parte della stessa squadra e si allenavano ogni giorno nella stessa piscina. Larsen era nella fase in cui stavano venendo fuori le sue qualità, lei era ancora nelle giovanili: a luglio 2021 nacque una relazione.

“Sin dal primo momento mi chiedeva foto e video per vedere dove fossi“, ha spiegato la ragazza. “Uno dei primi episodi di gelosia risale a settembre del 2021. Mentre stavo lasciando la piscina avevo alzato lo sguardo per vedere gli altri allenamenti in corso. Ma, una volta usciti, in auto, ha cominciato a urlare, mi ha sbattuto la faccia sul volante. Pensavo di essermi rotta il naso perché ero tutta rossa. Allora per coprire il rossore mi ha fatto mettere una mascherina”. La relazione è finita a luglio 2022, dopo un anno. Per i sei mesi successivi, però, lui continuava a perseguitarla con chiamate e messaggi continui, ogni giorno. “Aspetti un altro”, le ripeteva.

“E’ stato il periodo più brutto della mia vita, come vittima ho subito queste violenze e ho dovuto rinunciare a quello che era il mio mondo, ho dovuto abbandonare l’Italia e andare a studiare all’estero. Ancora oggi non dormo la notte”, ha dichiarato successivamente in aula in tribunale a Roma l’ex fidanzata di Sargent Larsen. In aula è stata sentita anche la madre della ragazza, che insieme col marito decise di presentare denuncia nel 2022 in quanto la figlia all’epoca era minorenne e il giudice ha rinviato l’udienza al prossimo settembre quando saranno sentiti altri testimoni.