“Avevo paura di dire qualsiasi cosa e sapevo che se non avessi accettato la punizione, avrei potuto perderlo. Mi ha persino chiesto di bere la mia urina o di leccare il pavimento… Quindi sì, alla fine l’ho accettato”. A parlare è Larissa Ferrari, avvocata 28enne brasiliana che ha avuto una presunta relazione extraconiugale con Dimitri Payet, calciatore francese di 38 anni oggi svincolato. La donna ad aprile aveva denunciato il calciatore per “violenza fisica e psicologica“. I due si erano conosciuti tramite Instagram. “La denuncia è stata registrata presso una stazione di polizia specializzata nell’assistenza alle donne “, aveva dichiarato la polizia civile di Rio, dove Payet ha giocato fino al 9 giugno per il Vasco da Gama. Nella denuncia, Larissa Ferrari ha dichiarato di esser stata “aggredita da Dimitri Payet, che le ha lasciato dei segni sul corpo e di aver subito violenze fisiche, morali, psicologiche e sessuali“.

Ma adesso c’è un ulteriore novità. La Procura brasiliana ha comunicato venerdì di aver presentato una denuncia formale contro il calciatore francese. “È stata presentata una denuncia contro Dimitri Payet, che è stata trasmessa alla VII Corte per la violenza domestica “, ha affermato il pm in una mail inviata all’AFP, senza fornire altri dettagli sull’atto di accusa. La prima denuncia dell’avvocata con cui Payet avrebbe avuto una relazione è arrivata a marzo, mentre ad aprile Larissa Ferrari ha dichiarato che il giocatore pretendeva “prove d’amore” che implicassero “umiliazione “, come video in cui lei “beveva la sua stessa urina, l’acqua del water o leccava il pavimento“.

Denuncia per Payet, Larissa Ferrari su Instagram: “Piccolo passo, grande vittoria”

Dopo una prima parte di relazione armoniosa, con il tempo, l’avvocata avrebbe iniziato a soffrire di dipendenza emotiva, ansia e depressione. Questa sofferenza sarebbe stata “aggravata dal comportamento manipolativo e umiliante di Payet”, secondo quanto riportato dall’accusa.

“Un piccolo passo, ma una grande vittoria“, ha scritto l’avvocata Ferrari su Instagram dopo gli ultimi sviluppi sulla vicenda. Secondo la stampa brasiliana, che cita un rapporto della polizia, il francese ha ammesso una relazione extraconiugale, ma ha negato la violenza. Anche oggi, sabato 21 giugno, la vittima ha condiviso sul proprio profilo Instagram la notizia della denuncia per Payet, scrivendo: “Il supporto dei francesi per me è molto importante. Nessuna donna al mondo deve subire una qualsiasi aggressione“. Intanto Payet ha risolto anzitempo il proprio contratto con il Vasco da Gama che sarebbe dovuto terminare il 30 giugno.