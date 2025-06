Una violenta spinta, una raffica di schiaffi e poi il trascinamento. È la scena immortalata in un video, fatto con il cellulare di uno dei presenti e poi diventato virale, che riprende in pieno un’aggressione subita da una ragazzina da parte di un’altra giovane nel comune di Sant’Antimo, nel Napoletano. La violenza si è interrotta solo grazie all’intervento di un giovane, che si è messo tra le due per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri, a cui si è rivolta la madre della vittima per presentare denuncia.

A diffondere il video è stata la giovane responsabile dell’aggressione, che lo ha pubblicato sul profilo Instagram con una didascalia che recita “Nu pacchero e sta ‘nderr'” (uno schiaffo e va a terra), seguita da un’emoji di una risata. I fatti hanno anche attirato l’attenzione di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Avs, che ha parlato di “un’aberrazione sociale e culturale, in cui quello della violenza è diventato un linguaggio accettato” e dell’urgenza di “un piano straordinario di educazione civica, legalità e rispetto nelle scuole e nei territori più esposti a queste dinamiche. Ma serve anche una presa di coscienza collettiva: non possiamo più restare spettatori passivi”. Borrelli ha poi concluso affermando che segnalerà l’accaduto alle forze dell’ordine “per accertare eventuali responsabilità e promuovere un intervento immediato da parte delle autorità competenti”.