“Volevo fare 7 gol”: Guardiola rammaricato dopo la goleada del City. La situazione nel gruppo della Juventus

“Abbiamo spinto tantissimo per segnare un altro gol e cercare di metterci al primo posto, ma non ci siamo riusciti per un gol”. Avete mai visto un allenatore deluso perché la sua squadra ha vinto 6-0? Possibile, se si tratta del Mondiale per Club e se il tecnico in questione si chiama Pep Guardiola. L’allenatore del Manchester City ha infatti mostrato soddisfazione per quanto fatto dai suoi contro l’Al-Ain, ma rammarico per il risultato. Il motivo? Segnando un gol in più, il Manchester City si sarebbe piazzato al primo posto nel girone G, davanti alla Juventus. La situazione vede infatti entrambe le squadre a 6 punti e già aritmeticamente qualificate, ma con la Juve davanti grazie al 4 a 1 di ieri contro il Wydad Casablanca. Sia Manchester City che Juventus infatti hanno un +8 nella differenza reti, ma i bianconeri con un gol fatto in più. Nove per la squadra di Tudor, otto per Haaland e compagni. Questo cosa significa? Che alla Juve basterà il pareggio nello scontro diretto per arrivare prima nel proprio girone. In questo modo, invece, il City sarà costretto a vincere.

Mondiale per club, la situazione nel gruppo della Juventus

Juventus 6 punti (9 gol fatti, 1 subito) Manchester City 6 punti (8 gol fatti, 0 subiti) Wydad 0 punti (1 gol fatto, 6 subiti) Al-Ain 0 unti (0 gol fatti, 11 subiti)

Questa la classifica del gruppo G del Mondiale per Club 2025. La situazione qualificazione è chiarissima: Juventus e Manchester City agli ottavi, Wydad e Al-Ain eliminate. Ma ciò che è ancora in ballo è il primo posto nel girone. L’ultima giornata vedrà di fronte Juventus e Manchester City: se una delle due dovesse vincere, arriverebbe prima. Qui il calcolo è facile. Ma in caso di pareggio? Se la partita dovesse terminare in parità, sarebbe la Juventus a qualificarsi da prima. E farebbe tutta la differenza del mondo, perché la seconda del gruppo G incontrerebbe la prima del gruppo H, che al momento è il Real Madrid. Questi i criteri adottati in caso di pari punti.

*in grassetto il criterio che consentirebbe alla Juve di arrivare davanti al Manchester City in caso di pareggio.