“L’arbitro ha rovinato tutto. Chiunque ci dava per sfavoriti, ma la Germania ha visto poco la palla. Se non fosse stato per il direttore di gara…”. È un Carmine Nunziata furioso e polemico quello visto nel post gara a Rai Sport tra Germania e Italia, gara valida per i quarti di finale dell’Europeo Under 21. Gli azzurri hanno perso per 3-2 ai tempi supplementari al termine di una partita con tantissimi colpi di scena. La formazione italiana passa in vantaggio con Koleosho, poi il pareggio di Woltemade, l’Italia rimane in 10 per rosso a Gnonto e la Germania segna il 2-1 al minuto 87 con Weiper. Al 90′ l’espulsione di Zanotti tra le polemiche e match che sembra chiuso. Ci pensa però Ambrosino a segnare il 2-2 al 96′ su calcio di punizione (con esultanza passionale di Gattuso) e mandare il match ai supplementari nonostante la doppia inferiorità numerica per gli azzurri. Coppola e compagni resistono ma al 117′ la Germania passa con Rohl: Italia eliminata, tedeschi in semifinale contro la Francia. A far infuriare però Nunziata è stata la gestione del match del direttore gara, il signor Lukjancukas.

“Ci davano tutti per sconfitti, ma se l’arbitro non avesse rovinato la partita, la Germania avreste visto ancora meno la palla”, ha dichiarato il commissario tecnico dell’Italia under 21. Poi cominciano gli elogi ai suoi per la partita disputata e il carattere mostrato: “Io devo solo ringraziare i miei ragazzi. Hanno dato spettacolo per 120’, dimostrando di saper giocare a calcio, perdendo con due uomini in meno solo a 3’ dalla fine. Uscire dopo una prestazione così fa male”. Le polemiche di Nunziata contro l’arbitro fanno riferimento alla gestione totale del match ma soprattutto alle due espulsioni di Gnonto prima e Zanotti poi. E se il secondo giallo dell’attaccante del Leeds è una sua ingenuità, il primo lascia rammarico perché apparso troppo severo. Poi la furia della panchina azzurra si scatena sul secondo giallo per proteste a Mattia Zanotti, con l’Italia rimasta in nove uomini. L’atteggiamento eroico e la perla di Ambrosino non bastano: avanza la Germania, finisce l’avventura della nazionale di Nunziata.