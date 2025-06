La vittoria per 2-1 contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds è arrivata grazie a un gol di Carboni in pieno recupero. Il capitano si fa sentire

Un gol di Valentin Carboni toglie le castagne dal fuoco all’Inter al 92esimo e regala al nuovo tecnico Cristian Chivu la prima gioia in nerazzurro: vittoria per 2-1 contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds e passo avanti verso il passaggio del turno al Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti. Soprattutto, una figuraccia evitata. Perché fino alla magia di Lautaro Martinez l’Inter stava perfino perdendo contro i giapponesi. Sarebbe stata una sorta di apocalisse. Un rischio di cui il capitano nerazzurro è ben consapevole a fine gara. Infatti striglia la squadra.

“Avevamo detto all’inizio di questa competizione che le partite sarebbero state tutte così”, ha sottolineato Lautaro ai microfoni Dazn a fine gara. “Affrontiamo squadre di un altro continente che giocano in questa maniera e che hanno tanto cuore. Noi come squadra dobbiamo aumentare il nostro cuore, il nostro orgoglio, essere umili e saper soffrire“, ha ammonito il centravanti dell’Inter.

L’Inter ha sofferto molto più del previsto, andando in svantaggio all’11esimo con un gol di Watanabe. “Ci dispiace tanto prendere gol con il loro unico tiro, dobbiamo migliorare ancora tanto” ha spiegato Lautaro. All’intervallo il tecnico nerazzurro Chivu ha provato a dare una scossa alla squadra e a inizio ripresa ha fatto entrare in campo Mkhitaryan e Francesco Pio Esposito. L’Inter è cresciuta ma per la rete del pareggio al 78esimo è servita un’acrobazia di Lautaro Martinez da calcio d’angolo.

E fortunatamente il forcing finale è stato premiato dal gol di Carboni. “Non manchiamo di umiltà. Le altre squadre ci mettono cuore e quindi la tua qualità si abbassa. Bisogna saper fare il gioco sporco ma siamo umili perché non saremmo arrivati ad alzare tanti trofei come negli ultimi anni“, ha concluso Lautaro. L’Inter ha ancora la chance per riprendersi: ora guida il Gruppo E a quota 4 insieme al River Plate, con il Monterrey a due punti e Urawa a zero. Nell’ultimo match del girone contro gli argentini all’Inter basterà un pareggio per passare il turno, mentre con una vittoria si prenderebbe il primo posto.