Antonello Galiani, 48 anni, coordinatore provinciale di Forza Italia, è indagato dalla Procura di Pavia con l’ipotesi di reato di corruzione. A darne notizia è oggi il quotidiano La Provincia Pavese. Galiani, tramite il suo legale, ha negato di aver ricevuto fino ad ora avvisi di garanzia. “Mi sembra surreale che la stampa venga a conoscenza di qualcosa che mi riguarda prima che ne sia informato io”, ha dichiarato il politico di Forza Italia.

L’indagine è legata ad alcune perquisizioni effettuate nei giorni scorsi in tre Comuni del Pavese (Magherno, Vistarino e Gerenzago) e riguardanti alcuni appalti. In particolare, le perquisizioni effettuate nei giorni scorsi hanno riguardato documenti su lavori di rigenerazione urbana nelle scuole di Magherno. Nell’inchiesta risulta indagato anche Giovanni Amato, sindaco del Comune. L’ipotesi è che siano stati assegnati lavori con fondi pubblici in maniera illecita. Galiani risulterebbe indagato per il suo ruolo di amministratore unico della società Mia Engineering di Vigevano.