“Stamattina durante lo sciopero dei metalmeccanici a Bologna sono scattate le denunce per blocco stradale per effetto del decreto sicurezza. L’obiettivo del governo era non ascoltare il grido dei lavoratori che aspettano il rinnovo del contratto che ora vengono puniti. Diamo loro la nostra piena solidarietà“. Così la segretaria del PD Elly Schlein durante un convegno sulla giustizia organizzato dal Partito Democratico a Roma.

“Giustizia? – ha proseguito – Quello del ministro Nordio sembra un caso di omonimia, da editorialista parlava di misure garantiste e ora va in direzione esattamente contraria. Si è piegato alla impostazione illiberale della destra peggiore”.