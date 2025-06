L'esplosione non ha ferito nessuno. Danneggiato l'edificio

Un’esplosione. Senza feriti, ma con qualche danno all’edificio. Giovedì sera la residenza dell’ambasciatore norvegese in Israele, a Herzliya, è stata colpita da una granata. A farlo sapere è stato il ministero degli Esteri norvegese, che ha parlato di “incidente” confermando: “Nessun membro del personale dell’ambasciata è rimasto ferito”.

Più tardi il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sàar ha scritto su X di aver sentito l’ambasciatore norvegese, Per Egil Selvag, “nel cui cortile è stata lanciata una granata questa sera”. “Condanno con forza questo crimine grave e pericoloso”, ha scritto. “Sono convinto che la polizia agirà con decisione per individuare rapidamente i criminali responsabili, affinché affrontino tutta la severità della legge”, ha aggiunto.

Intanto l’Australia ha sospeso le operazioni presso la sua ambasciata a Teheran e ha ordinato ai suoi funzionari e ai loro familiari di lasciare l’Iran a causa del deteriorarsi della situazione della sicurezza. La ministra degli Esteri australiana Penny Wong ha affermato che l’ambasciatore in Iran resterà nella regione “per contribuire alla risposta dell’Australia al conflitto tra Iran e Israele”. Il personale consolare sarà trasferito in Azerbaigian per assistere gli australiani che lasciano l’Iran.