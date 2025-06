Il 30enne in servizio alla questura di Nuoro era tornato a casa per una breve vacanza

Un uomo di 30 anni, agente della polizia in servizio presso la questura di Nuoro ma residente a Montesilvano in provincia di Pescara, è scomparso. L’allarme è scattato nella serata di ieri, mercoledì 18 giugno. Si tratta di Fabrizio Spagnoli: l’uomo non è rientrato a casa insospettendo i familiari che hanno allertato le forze dell’ordine.

Immediate le ricerche che hanno portato al ritrovamento della sua automobile: si trovava a Campotino, frazione di Collecorvino sempre nel pescarese, in una posizione collinare e isolata. Le ricerche, attivate dalla prefettura di Pescara sono coordinate sul campo dai vigili del fuoco del Comando provinciale: partecipano anche le unità cinofile con cani molecolari, la protezione civile, con squadre di rastrellamento e anche i sommozzatori per scandagliare i laghetti presenti nell’area. Impegnati anche droni, torce e termocamere.

Il 30enne era tornato a casa in questi giorni. In un post della Fisa- Protezione Civile – Unità cinofile Pescara si legge: “Si è perso ogni contatto con Fabrizio Spagnoli, un agente di 30 anni della questura di Nuoro, che era tornato a casa per una breve vacanza. La sua famiglia, preoccupata, ha sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri di Montesilvano. Le operazioni di ricerca sono state avviate, concentrandosi nella zona di Campotino, frazione di Collecorvino, dove è stata rinvenuta la sua auto in un’area isolata – si legge – È stato istituito un posto di comando per coordinare le ricerche. Le autorità stanno considerando diverse possibilità riguardo alla scomparsa, inclusi un malore, disorientamento o allontanamento volontario, e stanno analizzando anche le registrazioni delle telecamere per ricostruire i suoi spostamenti. Padre di due figli e non ha mostrato segni di disagio. Per qualsiasi segnalazione contattare le forze dell’ordine al 112″.