In quanti hanno allenato una squadra di Serie A senza aver compiuto 30 anni? Praticamente nessuno. Eppure, dopo Elio Loschi che prese le redini della Triestina a 29 anni, 9 mesi e 20 giorni nel 1939, Carlos Cuesta è diventato il secondo tecnico più giovane nella storia della Serie A. Il nuovo allenatore del Parma, ex vice di Arteta all’Arsenal, siederà sulla panchina degli emiliani senza essere mai stato la guida tecnica di una prima squadra. Una scelta coraggiosa da parte del Parma come allo stesso modo è stato per Cuesta accettare la proposta. Attenzione però, perché lo spagnolo classe 1995 è da tutta la vita che si prepara a questo momento. Il 29 luglio compirà 30 anni, ma Cuesta fin da bambino sognava di allenare. Da “innamorato” del calcio, anche lui ha avuto modo di giocarci. Lo ha fatto fino a 18 anni nel Santa Catalina, la squadra locale della sua città, Maiorca. Il suo obiettivo però non è mai stato quello di diventare un giocatore professionista.

A differenza degli altri ragazzi, lui apprezzava questo sport guardandolo da un’altra prospettiva: quella della panchina. Come una vocazione, Cuesta ha sempre sentito dentro di sé di avere una capacità innata per far sviluppare prima il talento degli altri, poi il suo. Ma questo non basta, per diventare un tecnico professionista occorre anche studiare parecchio. Ecco perché si laureò in scienze motorie, tentando fin da subito di mettersi in contatto con gli staff di Real e Atletico Madrid in cerca di consigli. Con determinazione e spirito d’iniziativa, a 19 anni scoprì che si era liberato un posto nel settore giovanile dei Colchoneros. Si candidò, stupì tutta la dirigenza e ottenne l’impiego. A Madrid cominciò come assistente dell’Under 12 prima di diventarne l’allenatore a 23 anni. Poco dopo però mollò tutto: si prese un anno per viaggiare in giro per l’Europa assistendo da vicino agli allenamenti dei migliori allenatori al mondo. “Cerco di imparare da tutti: Guardiola, Mourinho, Emery, Klopp, ma anche dagli allenatori della Segunda División”, dichiarò Cuesta a Marca.

Fu proprio durante una visita al City di Guardiola che conobbe Mikel Arteta, all’epoca vice allenatore dei Citizens. I due capirono che c’era chimica tra di loro, ma non era ancora il momento di lavorare insieme. Federico Cherubini, ex dirigente della Juventus, lo apprezzava da tempo e così lo contattò per offrirgli un incarico all’interno del settore giovanile bianconero. “Quando venne a Torino per la prima volta ho sentito qualcosa di speciale. Era così curioso e con un’incredibile passione per il calcio. Dissi al responsabile del settore giovanile di ingaggiarlo, avevamo bisogno di lui”, ha raccontato lo stesso Cherubini a The Athletic. La sua avventura nell’Under 17 juventino si interruppe quando arrivò la chiamata di Arteta: lo voleva come suo vice all’Arsenal. Da quel momento, nel 2020, contribuì attivamente alla rinascita dei biancorossi. Abituati da anni a non riuscire nemmeno a qualificarsi alle coppe europee, si ritrovarono a lottare per la vittoria della Premier League, raggiungendo quest’anno persino la semifinale di Champions.

Oltre alle analisi video, a Cuesta era stato affidato il processo di “sviluppo individuale dei giocatori”. La sua grande empatia ha fatto breccia nel cuore di tutti i Gunners che ha allenato. “Lui sa come parlare ai giocatori. È stato fantastico sin dall’inizio, il nostro rapporto era davvero speciale e mi ha aiutato ad arrivare dove sono oggi. Sono sicuro che un giorno diventerà l’allenatore di un grande club”, ha detto di lui l’ex centrocampista dell’Arsenal Granit Xhaka, uno che dello spogliatoio era riconosciuto come leader indiscusso. Anche l’attuale terzino della Lazio Nuno Tavares ha un bel ricordo di lui: “Riesce ad ascoltare i giocatori perché anche lui è giovane. Mi ha aiutato molto a migliorare e a crescere”. I giocatori lo adorano, e lui adora i giocatori. Forse è anche per questo che Cherubini, ora amministratore delegato del Parma, lo ha scelto di nuovo. La panchina degli emiliani è una prima volta, ma non va considerata un salto nel vuoto: Carlos Cuesta è nato per fare l’allenatore.

credit foto: immagine tratta da parmacalcio1913.com