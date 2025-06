La vittima, 37enne, si era era allontanato per fare il bagno insieme ad alcuni amici e non è mai tornato. A dare l'allarme un pescatore che ha avvistato l'uomo all'alba

Era scomparso domenica a Milano dopo che si era allontanato per fare il bagno insieme ad alcuni amici. Mercoledì mattina, intorno alle 6, il nucleo Soccorso alpino fluviale ha recuperato il corpo senza vita nel laghetto del Parco delle Cave, alla periferia ovest: si tratta di un uomo di 37 anni. A identificare la salma, recuperata e portata a riva dai vigili del fuoco, è stato il padre della vittima. L’allarme è scattato dopo l’avvistamento del corpo da parte di un pescatore, intorno alle 5.30 di questa mattina. Sono in corso le indagini. Sul posto anche il medico legale, che chiarirà le cause della morte. L’ipotesi è che il 38enne sia morto annegato, dopo essersi tuffato nell’acqua della cava.