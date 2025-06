“Aura”, direbbero i ragazzi della Gen Z. È quella emanata da Roberto Baggio e Lionel Messi a Miami. I due si sono incontrati in occasione del debutto dell’Inter Miami al Mondiale per Club 2025 negli spogliatoi e il Divin Codino ha deciso di regalare al campione argentino la sua maglia autografata dei Mondiali di USA 1994. Messi ha così deciso di immortalare il momento, postando una foto sui social con il pallone d’oro italiano e la maglia in mostra, scrivendo: “Che bella visita! Grazie, Roberto, per questo regalo così speciale e significativo e per la bella chiacchierata. Sei un crack e una leggenda storica del calcio!”. Leo Messi non ha mai nascosto la sua ammirazione per Baggio, definito da sempre un idolo e un giocatore incredibile, in più occasioni. Puntuale la risposta di Roberto Baggio sotto il post: “È un piacere e un privilegio incontrarti, amico mio”.

Intanto l’Inter Miami ha pareggiato 0-0 all’esordio nella competizione, con Messi che ha sfiorato il gol in tre occasioni: prima su punizione, poi con un palo esterno e poi con una traversa finale. A “consolare” l’otto volte Pallone d’Oro, l’incontro con Roberto Baggio e il gradito regalo del campione italiano. Una casacca che Baggio ha indossato nello sfortunato Mondiale del 1994 con l’Italia che si è arresa in finale ai calci di rigore contro il Brasile con l’errore proprio del “Divin Codino”. L’amicizia tra i due ormai è nota da anni: il loro primo incontro fu nel 2010 quando Baggio andò a Barcellona per una gara di Champions League tra il Barça e l’Arsenal.