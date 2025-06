Balli, canti, luci e (tante) star in tribuna: è cominciato il Mondiale per Club. Ma tra Messi e l’Al Ahly finisce 0-0

Roberto Baggio, Kakà, Ronaldo, Del Piero e Pepe tra le tante star calcistiche presenti. Spettacolo di luci, coreografie, cantanti internazionali e balli. La cerimonia di apertura del Mondiale per Club – cominciata circa 45′ prima dell’inizio del match d’esordio tra Inter Miami e Al Ahly – è stata davvero “un’esplosione di ritmo ed energia”, come aveva dichiarato Heimo Schirgi, Chief Event Operations Officer di FIFA qualche settimana fa. In campo un pareggio per 0-0, con ritmi molto blandi viste le temperature e il tasso d’umidità altissimo, ma comunque con diverse emozioni. L’impressione è che – ma su questo non c’erano molti dubbi – le squadre europee (tra le italiane parteciperanno solo Inter e Juventus) abbiano una marcia in più in termini di ritmo e intensità.

Mondiale per Club 2025, canto e show per la cerimonia d’apertura

Un countdown scandito con il battito del cuore sempre più intenso, veloce, fino all’inizio dello show con tamburi, trombe e canti. È cominciata così la cerimonia d’apertura del Mondiale per Club 2025 all’Hard Rock Stadium di Miami. Musicisti e ballerini divisi in quattro zone, sullo sfondo una scritta “FIFA” gigante. A esibirsi i cantanti di origine latina Vikina e Richaelio, seguiti dai rapper French Montana e Swae Lee.

Poi 32 giovani calciatori – uno per ogni club che partecipa al Mondiale – provenienti da dei campus in Florida, hanno posizionato i loghi dei club sulla parola “FIFA” che si è illuminata fino a comporre il logo ufficiale del torneo. Alla fine una scritta “Welcome to Miami”. Divertito il pubblico e divertite anche le tante star internazionali presenti sugli spalti: Kakà, Ronaldo, Baggio, Del Piero, Pepe, che all’intervallo si sono esibiti in una sfida ai rigori.

0-0 tra Inter Miami e Al Ahly tra caldo, umidità e ritmi “rivedibili”

Dopo lo spettacolo sugli spalti, al via il match inaugurale della competizione tra l’Inter Miami di Leo Messi e l’Al Ahly, il “Real Madrid egiziano” che ha vinto 12 CAF Champions League e 45 campionati in Egitto. Nonostante il risultato dica il contrario, non è stato un match noioso ma dovuto a più fattori. Il caldo e l’umidità hanno reso i ritmi a lunghi tratti molto lenti. In più le due squadre non sembravano proprio “fulmini da guerra” parlando di intensità. Durante la partita però tantissime occasioni per l’Al Ahly nel primo tempo, con Ustari che ha anche respinto un rigore a Trezeguet.

Nel secondo tempo Mascherano – allenatore dell’Inter Miami – ha mescolato le carte e ha trovato la quadra. Messi (fermato due volte dai legni, prima un palo esterno e poi una traversa) non è però riuscito a regalare una gioia ai tifosi presenti. Alla fine ne è venuto fuori uno 0-0 che non lascia scontento nessuno. Fin qui, però, a lasciare più il segno è stata la cerimonia d’apertura della prima edizione della competizione internazionale per club a 32 squadre. E Infantino, in tribuna, se la ride.