L’operazione riscatto comincia ufficialmente oggi, martedì 17 giugno. Undici giorni dopo la tremenda finale del Roland Garros persa contro Carlos Alcaraz, è arrivato per Jannik Sinner il momento di voltare pagina e iniziare la stagione su erba. Il numero 1 al mondo fa il suo esordio all’Atp di Halle 2025 contro il tedesco Yannick Hanfmann. In gioco ci sono subito due obiettivi cruciali: difendere il titolo vinto un anno fa e trovare il feeling con l’erba in vista di Wimbledon, il terreno della possibile grande rivincita contro Alcaraz, ora impegnato al Queen’s.

Sinner vuole provare pian piano a cancellare la terribile delusione di Parigi. Ad Halle ha ritrovato l’amico Lorenzo Sonego, con cui ha condiviso anche momenti di relax e divertimento fuori dal campo. I due hanno provato a giocare il doppio insieme, ma è andata male: lunedì sono stati subito sconfitti al primo turno dalla coppia Michelsen–Kachanov, dopo aver vinto il primo set. Certo, l’obiettivo era semplicemente quello di rompere il ghiaccio con una superficie così diversa dalla terra rossa. Ma intanto per Sinner è arrivata formalmente la seconda sconfitta consecutiva, condizione a cui l’azzurro non è più abituato.

Per questo la partita di oggi contro Hanfmann assume un significato quasi simbolico. Il tedesco, che gioca in casa, è numero 138 al mondo. Sull’erba si trova a suo agio, ma con Sinner ci ha già perso un anno fa a Wimbledon, seppur riuscendo a strappargli un set: 6-3 6-4 3-6 6-3 il punteggio finale. L’altro precedente agli Us Open 2023: in quel caso fu vittoria netta dell’azzurro, che concesse appena 5 game al suo avversario. Insomma, Hanfmann sulla carta è un avversario poco pericoloso per Sinner, ma contro il quale comunque il numero 1 dovrà essere presente in campo per vincere. Il primo test sull’erba è sempre un’insidia.

Sinner-Hanfmann ad Halle 2025: orario e dove vederla in tv

La partita di oggi tra Jannik Sinner e Hanfmann è visibile sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Infatti, l’emittente satelittare trasmette in esclusiva tutti i match del Terra Wortmann Open 2025, il torneo ATP 500 di Halle. Il match tra Sinner e Hanfmann è il terzo in programma sul centrale di Halle, dopo la sfida tra Joao Fonseca e l’altro azzurro Flavio Cobolli. L’inizio è previsto non prima delle ore 15.30. A seguire toccherà a Lorenzo Sonego contro il tedesco Struff. Ecco il programma completo

Ore 11.30

Andrey Rublev (4) vs. Sebastian Ofner

A seguire

Joao Fonseca vs. Flavio Cobolli

Non prima delle ore 15.30

Jannik Sinner (1) vs. Yannick Hanfmann

A seguire

Lorenzo Sonego vs. Jan-Lennard Struff