Il nuovo capo di Stato Maggiore dell’esercito iraniano è rimasto in carica meno di 4 giorni. Il generale Ali Shadmani, stretto consigliere della Guida Suprema Ali Khamenei, è stato ucciso in un raid dei caccia dell’Aeronautica militare israeliana che ha colpito un quartier generale dell’esercito iraniano in centro a Teheran durante la notte tra lunedì e martedì.

Shadmani era stato nominato al comando delle forze armate iraniane venerdì scorso, dopo che il suo predecessore, Gholamali Rashid, era stato eliminato nell’attacco iniziale dell’operazione contro l’Iran che Israele ha denominato “Leone Nascente”. Comandante del quartier generale militare di Khatam al-Anbiya, Shadmani comandava sia i Pasdaran, i Guardiani della rivoluzione iraniana, sia l’esercito di Teheran. Prima di assumere il nuovo incarico, Shadmani era stato vice comandante del quartier generale di emergenza di Khatam al-Anbiya e capo della divisione operativa dello Stato Maggiore delle forze armate.

“Per la seconda volta, l’Idf ha eliminato il Capo di Stato Maggiore dell’Iran in tempo di guerra, il massimo comandante militare del regime”, ha comunicato l’esercito israeliano sottolineando che il raid è stato possibili grazie a “precise informazioni ricevute dalla Direzione di Intelligence” e di “un’improvvisa opportunità” nella notte che ha permesso l’attacco dell’Aeronautica. “Il centro di comando di emergenza Khatam al-Anbiya, sotto il suo comando, era responsabile della gestione delle operazioni di combattimento e dell’approvazione dei piani di fuoco dell’Iran. Nei suoi vari ruoli, ha influenzato direttamente i piani operativi dell’Iran che prendevano di mira lo Stato di Israele”, aggiunge l’Idf.

Si tratta dell’ultima vittima “eccellente” di Israele in Iran, tra comandanti militari di alto rango e scienziati coinvolti nel programma nucleare della Repubblica islamica. E il ministro israeliano degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, mette in guardia il successore di Ali Shadmani. Israele “non sa ancora chi sarà” a prendere il suo posto, sottolinea Sa’ar, aggiungendo: “Consiglio a chiunque venga offerto questo incarico di pensarci bene. Se accetta, gli raccomando massima cautela“.