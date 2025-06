Nella settimana che ha stravolto tutto all’interno della Nazionale italiana di calcio, Gianluigi Buffon è rimasto l’unico punto fermo per la Figc. L’ex portiere era il capo delegazione al fianco di Luciano Spalletti, ma non se n’è andato insieme al tecnico esonerato tra la gara con la Norvegia e quella con la Moldova. Anzi, Buffon nel frattempo si è preso più potere e ha influito sulla scelta del futuro ct, spendendosi per Gennaro Gattuso. E ora, a distanza di quasi 10 giorni, ha deciso di pubblicare un sorprendente messaggio sui social per salutare proprio Spalletti.

“Caro Luciano, ho scelto di aspettare qualche giorno per evitare di scrivere a caldo“, comincia il messaggio postato da Buffon sui canali social personali. “Ma ci tenevo a ringraziarti pubblicamente e personalmente per il tuo lavoro in questi anni alla guida della Nazionale”, prosegue l’ex portiere. La sua lettera per Spalletti prosegue: “Hai affrontato questa sfida con passione, competenza e grande senso di responsabilità, in un momento delicato per il calcio italiano. Senza mai perdere di vista la tua visione e l’umanità che ti ha da sempre accompagnato”.

Gli screzi tra i due c’erano stati, sono emersi anche dopo la bruttissima eliminazione agli ultimi Europei contro la Svizzera. Lì Buffon sembrava pronto a lasciare, poi è rimasto. E ora vuol passare il concetto di non aver scaricato Spalletti, di essergli rimasto sempre al fianco: “Abbiamo condiviso momenti belli e altri più difficili, ma sempre con il massimo rispetto e la consapevolezza di essere al servizio di una missione che va oltre il campo, e una maglia che rappresenta la nostra Italia“. Poi il messaggio si conclude con “un grande in bocca al lupo per il tuo futuro, umano e professionale”.