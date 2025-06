È stato un sabato sera pieno di emozioni e tempi super (inaspettati) quello di Formula 1, tornata in Canada dopo la parentesi europea con l’ultimo GP di Spagna. Prima sorpresa: in pole position partirà George Russell su Mercedes. Il primo posto nelle qualifiche sembrava una “questione a due” tra Piastri e Verstappen, ma nell’ultimo giro il pilota Mercedes ha tirato fuori un tempo straordinario (1:10.899) con gomma gialla, scippando la prima posizione all’olandese su RedBull. A completare le prime tre posizioni, appunto, Verstappen in seconda posizione e Piastri in terza.

Quinto posto per Lewis Hamilton – dietro a Kimi Antonelli (buona qualifica anche per l’altra Mercedes), mentre Charles Leclerc partirà in ottava posizione (fucsia nel primo settore, poi l’errore nel finale e tempo “rovinato”), complice anche la presenza “scomoda” di Hadjar in pista al momento del giro conclusivo per il monegasco. Settimo posto invece per l’altra McLaren di Lando Norris. Di seguito la griglia di partenza del Gran Premio canadese (orari e dove vederlo in tv).

La griglia di partenza del Gran Premio del Canada 2025 di F1

1 George Russell (Mercedes)

2 Max Verstappen (Red Bull)

3 Oscar Piastri (McLaren)

4 Kimi Antonelli (Mercedes)

5 Lewis Hamilton (Ferrari)

6 Fernando Alonso (Aston Martin)

8 Charles Leclerc (Ferrari)

9 Isack Hadjar (Racing Bulls)

10 Alex Albon (Williams)

11 Franco Colapinto (Alpine)

12 Nico Hulkenberg (Sauber)

13 Oliver Bearman (Haas)

14 Esteban Ocon (Haas)

15 Gabriel Bortoleto (Sauber)

16 Carlos Sainz (Williams)

17 Lance Stroll (Aston Martin)

18 Liam Lawson (Racing Bulls)

19 Pierre Gasly (Alpine)

20 Yuki Tsunoda (Red Bull) *penalizzato di 10 posizioni in griglia

Orari TV F1 GP Canada 2025 – Diretta Sky e Now, replica in differita TV8

La gara del Gp del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025, verrà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky e sulla piattaforma Now a partire dalle ore 20:00. È possibile vedere il Gp del Canada sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213) e in live streaming su SkyGo e Now. La gara sul circuito canadese si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it, ma in differita a cominciare dalle ore 21:30 di domenica per il Gran Premio.

Ore 20 – Gara (diretta) Sky e Now

Ore 21:30 – Replica gara (differita) TV8