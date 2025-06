Archiviata la breve parentesi europea (Imola, Monaco e Barcellona), la Formula 1 vola in Nord America, in Canada. Nell’ultimo GP spagnolo – non che sia una novità – c’è stato un dominio McLaren con la vittoria di Oscar Piastri e il secondo posto di Lando Norris. Weekend tutto sommato positivo per le due Ferrari – che partite quinta (Lewis Hamilton) e settima (Charles Leclerc) – hanno terminato al terzo posto con il pilota monegasco e al sesto con Hamilton. Sul circuito di Montréal la Ferrari però cerca ulteriore riscatto e vorrà recitare un ruolo da protagonista e provare a rompere l’egemonia McLaren, entrambe a podio da quattro Gran Premi consecutivi.

Chiamate al riscatto però anche le due Mercedes e le due RedBull. Se Russell infatti ha chiuso con un buon quarto posto, il giovane Kimi Antonelli si è ritirato al giro 53. Male invece le due RedBull: solo decimo Max Verstappen, più staccato – al tredicesimo posto – Yuki Tsunoda. Di seguito tutte le informazioni sul prossimo GP del Canada, con le prime libere che si svolgeranno venerdì.

F1, Gp Canada 2025: dove vedere prove libere, qualifica e gara

Le prove libere, le qualifiche e la gara del Gp del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025, vengono trasmesse in diretta tv in esclusiva su Sky e sulla piattaforma Now. È possibile vedere il Gp del Canada sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213) e in live streaming su SkyGo e Now. Le qualifiche e la gara sul circuito canadese si possono vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it, ma in differita a cominciare dalle ore 23:30 di sabato per la lotta alla pole e dalle ore 21:30 di domenica per il Gran Premio.

F1, Gp Canada 2025: gli orari di Sky e Now (diretta)

Venerdì 13 giugno

Ore 19:30 Prove Libere 1 F1 (Sky Sport F1)

Ore 23:00 Prove Libere 2 F1 (Sky Sport F1)

Sabato 14 giugno

Ore 18:30 Prove Libere 3 F1 (Sky Sport F1)

Ore 22:00 Qualifiche F1 (Sky Sport F1, Sky Sport Uno)

Domenica 15 giugno

Ore 20:00 Gara F1 (Sky Sport F1, Sky Sport Uno)

F1, Gp Canada 2025: gli orari di TV8 (replica in differita)



Sabato 5 aprile

Ore 23:30 – differita Qualifiche (TV8 e tv8.it)

Domenica 6 aprile

Ore 21:30 – differita Gara (TV8 e tv8.it)