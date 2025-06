Dopo più di un secolo, ieri, il comune di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, ha revocato la cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini nel 1924, durante gli anni del regime fascista. La mozione era stata proposta in consiglio comunale dal consigliere di opposizione di Rifondazione Comunista, Roberto Cappucci.

“Ringrazio il nostro compagno consigliere comunale Roberto Cappucci e il circolo di Rifondazione Comunista di San Giovanni Rotondo per aver avanzato la proposta – commenta Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Prc – La difesa della memoria storica e dell’antifascismo come fondamento della democrazia costituzionale devono essere impegno costante per contrastare involuzioni reazionarie”.

Anche l’Anpi di San Giovanni Rotondo ha accolto con soddisfazione la decisione del consiglio comunale: “Nessuna comunità fondata sui principi della Costituzione nata dalla Resistenza può continuare ad onorare chi quei principi ha calpestato con ferocia. In un tempo in cui le distorsioni della storia rischiano di confondere le coscienze, riaffermare i valori sui quali si fonda la nostra democrazia è un dovere civile”.