“Non avrei mai pensato di dover condividere con voi una notizia di questo genere. Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia, mi dicono nell’ambito di un’inchiesta più ampia, che coinvolgerebbe più persone”. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, si sfoga sui social dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per corruzione. Il politico di Forza Italia esprime tutto il suo disappunto e si difende: “Sono sereno un piffero. Essere iscritto nel registro degli indagati per me è una cosa infamante, come se mi avessero accusato di omicidio – ha aggiunto – è inverosimile pensare che io possa essere coinvolto in una cosa del genere”.

Occhiuto ha chiesto di essere sentito subito, e ai giudici dice “controllatemi tutto”.