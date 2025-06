Il presidente argentino Javier Milei ha dichiarato che il suo Paese trasferirà la sua ambasciata in Israele a Gerusalemme nel 2026, il cui status è una delle questioni più delicate del conflitto israelo-palestinese. “Sono orgoglioso di annunciarvi che nel 2026 renderemo effettivo il trasferimento della nostra ambasciata nella città di Gerusalemme Ovest, come promesso”, ha dichiarato Milei in un discorso al parlamento israeliano durante una visita di Stato ufficiale. Intanto in Argentina continuano gli scontri tra la polizia e i manifestanti che marciavano dal Congresso a Plaza de Mayo a Buenos Aires, durante una manifestazione organizzata dai pensionati che chiedevano pensioni migliori e medicine a prezzi accessibili.