“Quando gli ho telefonato, gli ho chiesto scusa. Lui mi ha detto che era tutto a posto”: Spalletti torna sul caso Acerbi

L'ormai ex ct è tornato sulla convocazione del difensore dell'Inter. Poi ha ribadito: "Chi rifiuta l'Italia non deve più tornare"

“Mi sarò comportato male, ma ho chiesto scusa e lui mi ha risposto che era tutto ok”. Luciano Spalletti ha concluso la sua esperienza da CT della Nazionale e nella sua ultima conferenza stampa è tornato a parlare del caso Acerbi. “Nella risposta di marzo (“ma lo sai quanti anni ha Acerbi”) avrò sbagliato, ma credo di non aver detto niente di male ricordando la sua età. Quando gli ho telefonato, gli ho chiesto scusa e ho riconosciuto di aver sbagliato a non convocarlo più perché aveva fatto un campionato super. Lui mi ha detto: ‘Mister, se dice così, è tutto a posto’, ma poi non ha risposto alla convocazione”.

Stoccata dell’ormai ex CT (i possibili sostituti), che nel post Moldavia ha approfondito il discorso Acerbi: “È vero che prima me ne ero privato, ma perché volevo dare forza a Calafiori, a Buongiorno, si stava preparando Leoni. Sono convinto che anche altri avrebbero fatto questa scelta. Ho detto ‘quanti anni ha’, proprio facendo i conti in vista del prossimo Mondiale. Acerbi nel finale di stagione è stato il migliore di tutti e io devo per forza assorbire quello che il campionato mi detta”.

“Chi rifiuta non deve più tornare”

Tanti i “sassolini tolti” da Luciano Spalletti nella conferenza post Italia-Moldavia. L’ex CT ha dichiarato: “Non è possibile che su venticinque ce ne siano 18 con il problemino. Spero che a quelli che rifiutano la Nazionale ci sia qualcuno che gli dica che qui non tornano più“. Infine anche un’ammissione di colpa da parte di Spalletti: “Sono amareggiato per il risultato, non riconsegno a chi viene dopo di me una grandissima Nazionale perché anche stasera non abbiamo disputato una grande gara. Mi è stata data l’opportunità di lavorare, io ho tentato, ho sbagliato. Con me siete anche stati troppo buoni, io avrei fatto peggio”.