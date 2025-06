“Colpo di genio” delle Zebre Parma: ingaggiato Albert Einstein

Un “colpo di genio” per le Zebre Parma, franchigia di rugby a 15. Un curioso gioco di parole ‘spontaneo’ dopo l’annuncio di un nuovo rinforzo da parte del club emiliano. Le Zebre hanno infatti comunicato di aver ingaggiato Albert Einstein. Un nome che rimanda chiaramente al fisico tedesco, uno dei più importanti studiosi e pensatori del XX secolo. Il cognome del giovane giocatore di rugby è Batista: si tratta di un classe 2000 considerato come uno dei profili emergenti più interessanti del panorama rugbistico nazionale.

Rugby, le Zebre annunciano… Albert Einstein

“Le Zebre Parma sono liete di annunciare l’ingaggio per la stagione 2025/26 del trequarti ala Albert Einstein Batista, proveniente dall’HBS Colorno”, si legge nel comunicato del club. Classe 2000, Batista ha saputo imporsi come uno dei profili emergenti più interessanti del panorama rugbistico nazionale, distinguendosi per le sue doti di velocità ed esplosività che gli sono valse numerose apparizioni anche con la maglia azzurra della Nazionale di rugby a sette dopo aver indossato quella dell’Italia U20. L’arrivo di Batista rappresenta un ulteriore tassello nel processo di rafforzamento delle Zebre in vista della prossima stagione di United Rugby Championship e EPCR Challenge Cup.