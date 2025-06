Inter, ritorna la coppia Chivu-Samuel: l’altro eroe del Triplete sarà il vice?

Mancava soltanto l’ufficialità ed è arrivata: Christian Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter. L’ex Parma è il successore di Simone Inzaghi, andato all’Al Hilal, e avrà il compito di riportare i nerazzurri a vincere dopo la stagione attuale, terminata con zero trofei dopo l’ottimo cammino in tutte le competizioni.

Il comunicato dell’Inter

“Ci sono vite che al proprio interno racchiudono una miriade di storie: ci sono vite che sanno affrontare difficoltà di ogni tipo, per ripartire ogni volta più forti e rinnovate. Vite che però trovano dei pilastri sui quali appoggiarsi e intorno ai quali costruire nuove esperienze ricche di significato”, comincia così la nota dell’Inter per annunciare Chivu. “Nel corso della sua esistenza Cristian Eugen Chivu ha attraversato esperienze e sfide di portata enorme, vicende che l’hanno formato come uomo e professionista, legandolo in maniera indissolubile ai colori nerazzurri, che da oggi torna a rappresentare nella sua terza vita interista, da allenatore della Prima Squadra”. Questa una parte del comunicato del club nerazzurro.

Inter, ipotesi Samuel come vice

La notizia che ha però rialzato l’umore dei tifosi interisti è quella rilanciata da SportMediaset: Walter Samuel potrebbe essere il vice di Chivu. All’inizio si parlava di Martusciello, con il quale però dovrebbero esserci problemi di carattere burocratico. Samuel è senza dubbio un nome che infuoca i cuori nerazzurri e che è legato a Chivu dal lungo passato nerazzurro da calciatore. Un altro eroe del Triplete dunque potrebbe entrare nello staff tecnico dell’Inter, con Chivu che avrebbe così una persona di fiducia e con cui confrontarsi su vari aspetti tecnici, tattici ma anche caratteriali.