Nations League, Cristiano Ronaldo in lacrime dopo la vittoria del “suo” Portogallo

Nel 2018/19 la prima, adesso la seconda. Cristiano Ronaldo vince ancora la Nations League con il Portogallo e scoppia in lacrime. Il cinque volte pallone d’oro ha conquistato un altro trofeo e lo ha fatto a 40 anni compiuti, da protagonista. La selezione portoghese ha superato la Spagna ai calci di rigore dopo il 2-2 al termine dei tempi supplementari grazie e soprattutto al suo capitano e campione.

Ronaldo ha segnato il gol del definitivo 2-2 al 61′ dopo quello decisivo per il 2-1 contro la Germania in semifinale. L’ex juventino è però stato costretto a uscire al minuto 88 dei tempi regolamentari per un problema fisico, lasciando spazio a Gonçalo Ramos. Dopo la sostituzione, ha vissuto con gran trasporto emotivo il resto della partita insieme ai compagni in panchina. Il campione portoghese, però, ha preferito non guardare i tiri di rigore, abbassando gli occhi e scoprendo l’esito soltanto attraverso la reazione degli altri membri della panchina.

Dopo il rigore fallito da Morata, Ronaldo si è avvicinato agli altri compagni e ha iniziato a piangere mettendo le mani sul viso. Poi, dalla reazione degli stessi, si è accorto della vittoria del Portogallo ed è scoppiato in un pianto liberatorio e alla fine si è poi seduto a centrocampo in lacrime a godersi la vittoria. Una scena simile al 2016, quando il Portogallo vinse l’Europeo per 1-0 contro la Francia grazie al gol di Eder. Anche in quel caso Ronaldo fu costretto a uscire a causa di un infortunio.