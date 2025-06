Tifoso muore durante la finale di Nations League tra Portogallo e Spagna: cosa è accaduto

Quella tra Portogallo e Spagna di Nations League è stata una finale emozionante e combattuta, ma sfociata poi in tragedia. Nel corso del primo tempo supplementare del match vinto poi ai rigori dal Portogallo, un uomo è morto dopo esser scivolato da una balaustra.

Il tutto è accaduto mentre la partita continuava a regalare emozioni in campo. L’uomo è infatti scivolato da uno degli anelli superiori dell’Allianz Arena, cadendo in maniera fatale. Personale medico, steward e polizia hanno isolato l’area ma non c’è stato nulla da fare.

La polizia tedesca sta indagando sulla tragedia, ma gli agenti hanno esaminato i video dello stadio e al momento non si sospetta un atto criminale, come dichiarato da un portavoce della polizia. L’uomo, originario del distretto di Garmisch-Partenkirchen, è caduto dal livello intermedio su una scalinata del livello inferiore dell’Allianz Arena ed è morto sul colpo. I calciatori in campo non sarebbero stati informati e dunque il match è proseguito regolarmente.

Tifoso muore durante Portogallo-Spagna: le parole di De La Fuente

Il Ct della Spagna Luis de la Fuente ha parlato dell’accaduto all’inizio della sua conferenza stampa post-partita. “Prima di iniziare con le domande, vorrei esprimere le mie condoglianze perché un tifoso è morto oggi sugli spalti. Le mie condoglianze alla famiglia”.

Anche un rappresentante della squadra portoghese ha rilasciato dichiarazioni simili di condoglianze, affermando che la morte “getta un’ombra sulla nostra vittoria odierna”. Si stima che il tifoso sia caduto da circa otto metri.