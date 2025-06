Una denuncia e tre querele. Elena Maraga, la maestra licenziata da un asilo paritario cattolico dopo che erano apparse sue foto su Onlyfans, ha deciso di agire per vie legali, denunciando alla procura il papà di un suo ex alunno che aveva diffuso le immagini sul gruppo del calcetto e presentando querela contro chi le ha rivolto insulti sui social dopo la diffusione della notizia. Una battaglia legale che si aggiunge a quella già in corso contro l’asilo che l’ha licenziata, a cui Maraga ha chiesto anche un indennizzo.

Come riporta il Corriere del Veneto, tra i capi di imputazione presentati c’è la diffamazione. La donna, appena dopo i fatti, aveva infatti spiegato che “tutto è nato da un papà che mi ha trovato su Onlyfans e ha diffuso le mie foto nel gruppo di calcetto a tal punto che la moglie ha raccontato tutto alla scuola. Io non ho mai fatto pubblicità di quel profilo”. L’avvocato di Maraga Marco De Boni ha però specificato che sarà la procura a “identificare il o la responsabile dei capi di imputazione”. La stessa accusa è rivolta ai tre haters che le avrebbero mandato commenti di poco gusto, un numero destinato ad aumentare perché Elena Maraga sta valutando con i suoi legali altre accuse e offese che le sono state rivolte in quei giorni sui social. Non sembrano coinvolti, per il momento, i colleghi e i superiori della scuola.

Nel frattempo, i quotidiani locali fanno sapere che la donna, alcune settimane fa, ha aperto una sua società per un rapporto con le agenzie del digitale e ha iniziato ad esibirsi in locali di lap dance. Una decisione coerente con quanto aveva detto dopo il licenziamento: “Nonostante tutto mi mancano i bambini ma non le problematiche legate a quel mestiere che mi piaceva. Oggi però non tornerei indietro”. Contemporaneamente prosegue la trattativa con la scuola per definire la sua buonuscita dopo il licenziamento. La 29enne aveva insegnato per cinque anni nell’asilo trevigiano, rivendicando “di non aver mai fatto mai mancare nulla, come educatrice, né ai bambini né alla scuola”. Questo fino a quando – è la sua ricostruzione – le sue foto non sono state ‘scoperte’ su Onlyfans da un genitore che navigava sulla piattaforma. Ora l’ha denunciato.