Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz in diretta tv in chiaro. È arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Warner Bros. Discovery: la finale del Roland Garros 2025, in programma domenica 8 giugno alle ore 15, viene trasmetta gratis per tutti gli appassionati di tennis italiani sul canale Nove del digitale terreste. Il match è ovviamente visibile in simulcast su Eurosport 1 (canale 210 per gli abbonati Sky) e in streaming su Discovery+, così come sulle altre piattaforme che trasmettono Eurosport: Sky Go, NOW Tv, DAZN, Tim Vision e Amazon.

La grande sfida tra Sinner e Alcaraz è la partita più attesa di questo decennio tennistico. Il numero 1 contro il numero 2 del mondo per la prima volta uno contro l’altro in una finale che vale un titolo Slam. Sono i due dominatori del circuito, la nuova generazione che ha spazzato via tutto il resto, vincendo le ultime cinque prove dello Slam: Sinner ha conquistato gli ultimi due Australian Open e l’ultimo Us Open, Alcaraz è campione in carica a Wimbledon e domenica deve difendere il titolo conquistato un anno fa a Parigi. Lo spagnolo guida per Slam vinti (quattro contro tre) e anche nei precedenti: 7 successi contro 4. Parte favorito sulla terra rossa, visto anche il precedente della finale di Roma. Ma Sinner arriva in finale senza aver perso nemmeno un set in tutto il torneo. Resta una sola certezza: sarà un grande spettacolo, visibile per tutti in chiaro.

Le due semifinali del Roland Garros che hanno visto coinvolti Sinner e Lorenzo Musetti rispettivamente contro Novak Djokovic e Alcaraz non sono invece state trasmesse in chiaro. Il motivo è la normativa vigente: in Italia “comanda” ancora il vecchio elenco, che risale al 2012, degli eventi “di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro”. Per il tennis ci sono le finali e semifinali di Coppa Davis, Billie Jean King Cup e Internazionali d’Italia in caso di presenza di italiani come accaduto a maggio 2025, ma non le fasi clou degli Slam. Due anni fa, il ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva cominciato una consultazione pubblica con chi opera nel settore per aggiornare la lista che avrebbe incluso anche gli Slam, come in questo caso. Elenco che però fu bocciato perché ritenuto troppo ampio dal Comitato di contatto della Commissione europea, l’organismo che concede poi l’ok definitivo. Trasmettere Sinner-Alcaraz in chiaro sul canale Nove è quindi una scelta di Discovery, che ha ottenuto il nullaosta degli operatori che si occupano della distribuzione del segnale.

Sinner-Alcaraz, dove vedere: orario e programma

La finale del Roland Garros viene trasmessa in chiaro su Nove, domenica 8 giugno alle 15:00 live da Parigi, in simulcast su Eurosport 1 e streaming Discovery+. La sfida Sinner-Alcaraz sarà anticipata dal prepartita con tutti i volti più noti del tennis di Warner Bros. Discovery, tra cui i pluricampioni del Roland Garros Chris Evert e Mats Wilander, e commentata da Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi.

Prima tocca a Errani e Paolini: l’orario della finale di doppio

Ma già dalle ore 11 di domenica 8 giugno c’è un altro appuntamento con la storia perché Sara Errani e Jasmine Paolini giocano la finale di Doppio Femminile: in esclusiva su Eurosport 1 e Discovery+, le campionesse olimpiche affronteranno Anna Danilina e Aleksandra Krunic. Telecronaca di Federico Ferrero e Guido Monaco. Il match è visibile anche sui canali Eurosport distribuiti da Dazn, Sky, Tim Vision e Amazon.