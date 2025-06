Violenze sessuali e lesioni personali nei confronti di una giovane allieva. Sono le accuse della Procura dell’Aquila al termine delle indagini preliminari a carico di A.P., 32enne originario di Caltanissetta e ufficiale della Guardia di Finanza. I fatti contestati risalgono alla primavera del 2023, quando l’indagato prestava servizio nella Scuola ispettori e sovrintendenti delle Fiamme gialle nel capoluogo abruzzese. Attualmente è stato trasferito in una sede del Nord Italia.

Secondo quanto ricostruito finora nelle indagini, coordinate dal pm Ugo Timpano con il supporto del Gruppo Codici della Procura, la vittima è una 24enne pugliese che, il 28 maggio dello scorso anno, ha raccontato di essere stata aggredita fisicamente e verbalmente dall’ufficiale all’interno della sua abitazione, dove era andata per conoscere l’esito di alcuni test. Davanti al comportamento dell’uomo, che ha manifestato abbracci, baci e palpeggiamenti, la ragazza ha opposto un netto rifiuto, completamente ignorato dal capitano, che è arrivato a toccarle le parti intime. La vittima ha fatto denuncia dopo essersi confidata con colleghe e familiari, ricevendo il supporto psicologico necessario.

Le indagini si sono in seguito estese anche ad altri tre ufficiali in servizio nella stessa caserma, portando a perquisizioni e al sequestro del cellulare dell’indagato, dove sarebbero emerse chat contenenti commenti sessisti sulle allieve. Per questi ultimi, l’ipotesi di reato è legata a presunti maltrattamenti, ma le loro posizioni sono state stralciate. Il procedimento ora entra nella fase successiva: la difesa dell’indagato potrà presentare memorie o chiedere nuovi atti d’indagine.