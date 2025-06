Trader di criptovalute prigioniero a New York, spunta anche un sex video

Un video, stavolta a contenuti sessuali, apre nuovi interrogativi nel caso del 28enne cripto-investitore italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan, sequestrato e torturato in una lussuosa casa di New York per ottenere i codici di accesso ai suoi conti in criptovalute. Nel clip ottenuto dal sito Tmz si vede la vittima, spesso senza camicia, portato al guinzaglio da una donna che simula una scena sado-maso davanti agli occhi di altre due donne e un uomo seduti su un divano. Il video sarebbe stato girato l’11 o il 12 maggio.

Carturan sarebbe rimasto 17 giorni, dal 6 maggio, nelle mani dei suoi carcerieri, ovvero il trader del Kentucky John Woeltz e lo svizzero William Duplessie, un importante esponente nel mondo delle criptovalute che nel 2019 ha fondato il Pangea Digital Asset Group e il Pangea Blockchain Fund. Nei giorni scorsi era emerso un altro video che riprendeva il giovane mentre cucinava ‘crack’ in una friggitrice elettrica, legato a una sedia a rotelle, ma con le mani libere. Secondo Tmz, i metadati indicano che quel video era stato girato l’11 maggio alle 1:45 del mattino all’indirizzo di Prince Street. L’italiano era poi riuscito a fuggire il 23 maggio e oggi Tmz ha pubblicato un nuovo video che riprende la scena della fuga. Almeno questo quanto riferito dal trader