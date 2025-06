Referendum, Conte: “6 milioni di lavoratori sono poveri. Chi dice di non votare vuole tenerli in questa condizione”

“Io penso che la democrazia è un concetto che vada alimentato ogni giorno, significa partecipazione e partecipare con entusiasmo ad appuntamenti così importanti”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, parlando dei referendum a margine degli Stati generali europei della cultura della sostenibilità.”Questi referendum abbracciano tutto il mondo del lavoro – aggiunge -, che oggi è in grande sofferenza. Noi abbiamo il 9% di coloro che lavorano full time che è in povertà, il 16,5% delle famiglie operaie che è in totale indigenza e abbiamo un esercito di 6 milioni di lavoratrici e lavoratori che nella condizione di precariato e senza superare i mille euro al mese. Oggi è questa la priorità di fronte a quattro referendum che sono così essenziali: dalla sicurezza, ai licenziamenti illegittimi, al precariato che riguarda il mondo del lavoro, i governanti o comunque chiunque ha responsabilità che dice ‘non andate a votare‘ significa ‘state tranquilli, state buoni. non esercitate i vostri diritti, fateci fare a noi che vi teniamo in questa condizione’. È una condizione, se non ci sta bene, a cui ci dobbiamo ribellare. Bisogna assolutamente andare”, conclude Conte