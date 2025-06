Marco Baroni lascia la Lazio e approda sulla panchina del Torino. Lo ha reso noto il club granata che ha dato il benvenuto al nuovo allenatore con un messaggio sul suo sito e i profili social. “Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal primo luglio 2025 la guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata a Marco Baroni. L’allenatore ha firmato un contratto biennale“, si legge nella nota. L’annuncio arriva a poche ore dal divorzio con Paolo Vanoli, esonerato dopo una sola stagione. Per Baroni non mancano le parole di benvenuto del presidente Urbano Cairo: “Benvenuto al Torino. Buon lavoro e Sempre Forza Toro”.

Marco Baroni arriva al Torino con un’esperienza da allenatore di 25 anni, maturata a partire dalla Rondinella (passando dal ruolo di calciatore a quello di tecnico), sino alla stagione appena conclusa con la Lazio. Ex difensore, ha debuttato nel calcio professionistico con la Fiorentina, in Serie A, nella stagione 1981-1982, dando inizio ad una lunga carriera che si è conclusa nel 2000 e vanta uno scudetto e una supercoppa italiana con il Napoli. Da allenatore, ha guidato il Benevento alla vittoria dei playoff di Serie B (stagione 2016/17), traguardo storico perché per la prima volta ha aperto le porte della Serie A al club sannita. Impresa replicata a Lecce nella stagione 2021-22.

Un’altra impresa che porta la sua firma è la salvezza del Verona nella stagione 2022/23, nonostante una società in mobilitazione. Impresa che gli era valsa la chiamata della Lazio: in biancoceleste ha vissuto una prima metà di stagione ottima, ma il crollo finale ha compromesso il rapporto con il club. Ora per Baroni la chance del Torino, che ha bisogno di provare a lottare per qualche obiettivo dopo diversi stagioni mediocri.