Crimea, l’attacco dei servizi ucraini al ponte di Kerch: “Usati 1.100 kg di esplosivo”. Il video

I servizi di sicurezza ucraini (Sbu) hanno colpito per la terza volta dall’inizio della guerra il ponte di Crimea. In una nota pubblicata insieme al video su Facebook e Telegram, l’intelligence di Kiev ha spiegato i dettagli dell’operazione, che ha richiesto “diversi mesi” di preparazione prima di essere attuata. Secondo lo Sbu, alcuni suoi agenti hanno minato i piloni della struttura “e oggi, senza vittime tra la popolazione civile, alle 4.44 del mattino è stato attivato il primo ordigno esplosivo“, si legge nella nota, secondo la quale “i sostegni subacquei sono stati gravemente danneggiati al livello inferiore: 1.100 kg di esplosivo hanno contribuito a questo. Il ponte è infatti in stato di emergenza“. Si tratta del terzo attacco all’infrastruttura. L’8 ottobre 2022 un camion esplose sul ponte di Crimea causando anche un violento incendio. Nel luglio 2023 c’è stato un altro attacco al ponte e, secondo gli ucraini, due campate furono distrutte. Il capo dell’Sbu Vasyl Malyuk confermò il coinvolgimento dei servizi segreti in questo attacco, sottolineando che era stato organizzato con l’ausilio dei droni Sea Baby.