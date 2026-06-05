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Proteste contro il governo, indagini della Procura e un precedente che insinua l’ipotesi che il progetto immobiliare di Jared Kushner e della moglie Ivanka Trump possa subire uno stop forzato, come successo in Serbia. Il 4 giugno è stato il quinto giorno consecutivo di manifestazioni per fermare la costruzione del resort della figlia del presidente Usa e del marito intenti a costruire un resort di lusso sull’isola di Sazan e sul sito protetto di Zvernec, su una delle spiagge vergini nel sud dell’Albania, a circa 150 chilometri da Tirana. Una enorme folla di cittadini e attivisti della società civile albanese si è riunita, grazie agli appelli sui social, davanti alla sede del governo per protestare contro il progetto. I due – che portano avanti il progetto insieme ai fratelli Moutaz e Ramez Al-Khayyat, del Qatar, i quali gestiscono il conglomerate Power International Holding – hanno già speso circa 200 milioni di dollari per l’acquisto dei terreni i cui proprietari albanesi sono sott’inchiesta e l’intero investimento si aggirerebbe intorno ai 4 miliardi di dollari.

Le proteste

I manifestanti contestano la costruzione del complesso in una zona che ritengono sia protetta e chiedono al governo di rinunciarvi, accusandolo peraltro di aver piegato le norme urbanistiche e ambientali agli interessi di un investitore straniero influente. Ma l’esecutivo ha precisato che l’intera area rientra in una categoria che prevede anche costruzioni a scopo turistico. “Il progetto non è giunto alla fase finale, e c’è ancora da concludere lo studio sull’impatto ambientale, quindi non capisco a cosa dovremmo rinunciare”, ha dichiarato Rama, il quale ha sostenuto che dietro la protesta ci sarebbero forze straniere “che sono contro gli interessi economici del Paese. “Sui social, si sta svolgendo una guerra ibrida tesa ad impedire che l’Albania faccia un vero e proprio salto di qualità nel settore del turismo”, ha aggiunto. Alle richieste dei manifestanti per le sue dimissioni, Rama ha risposto secco: “Il mio contratto è con quei 800 mila cittadini che mi hanno votato per cambiare il Paese”. L’indignazione pubblica è ulteriormente cresciuta dopo che un video ha mostrato un attivista che veniva trascinato a forza da una guardia di sicurezza privata mentre manifestava sul luogo del cantiere.

Come sia venuta l’idea ai coniugi Trump-Kushner, l’ha spiegato Ivanka stessa in un’intervista rilasciata questa settimana al podcaster statunitense David Senra. La figlia del tycoon ha dichiarato di avere scoperto il sito per caso, insieme al marito. “Eravamo sulla barca di un amico e ci siamo fermati per fare una nuotata. In pratica, è così che l’abbiamo trovata”, ha raccontato. “Abbiamo nuotato fino all’isola. Abbiamo fatto un’escursione a piedi nudi fino in cima e siamo rimasti semplicemente incantati”, ha aggiunto. Il progetto – che prevede la realizzazione di hotel, ville, appartamenti e un porto turistico – si articola in due parti: una nell’area della Laguna di Narta, riserva naturale sulla costa meridionale albanese, e l’altra sull’isola disabitata di Sazan, ex base militare dell’epoca comunista. Il progetto di sviluppo è previsto all’interno di una riserva naturale e in una delle aree di maggiore biodiversità dell’Albania, nonché una tappa fondamentale per gli uccelli migratori lungo la costa adriatica, cosa che preoccupa gli ambientalisti. Per questo i manifestanti hanno portato ai cortei cartelloni raffiguranti fenicotteri rosa, una delle specie di uccelli migratori protette, durante le manifestazioni a Tirana. Secondo il governo del premier Edi Rama, l’investimento rappresenterebbe un’opportunità strategica per lo sviluppo del turismo di lusso e per il posizionamento internazionale del Paese, che spinge per l’adesione all’Ue. Ma l’iniziativa ha suscitato l’opposizione degli ambientalisti e dei critici del primo ministro. Una società di investimento legata a Kushner ha ottenuto dalle autorità albanesi uno status di investitore speciale. L’Albania ha 450 km di costa rimasti in gran parte sottosviluppati durante decenni di regime comunista. Dalla fine di maggio sono iniziate per il progetto le operazioni preliminari con escavatori e altri macchinari pesanti, che sono entrati nella zona aprendo vie di accesso, scavando nella sabbia, disboscando la zona fra i pini e installando recinzioni. Gruppi ambientalisti albanesi e di altre parti d’Europa hanno condannato i lavori e un importante gruppo locale ha affermato che habitat protetti da tempo vengono “distrutti in modo irreversibile”.

L’inchiesta della Procura

Nello scenario delle proteste, si aggiunge anche il fronte giudiziario. L’agenzia statale anticorruzione albanese ha confermato di aver avviato un’indagine relativa al progetto, ma non ne ha divulgato i dettagli. Il governo afferma che il terreno destinato al progetto sia di proprietà privata. Tuttavia sono emerse rivendicazioni contrastanti che mettono in discussione la privatizzazione, un tipo comune di controversia legale. Rama si è impegnato a portare avanti l’iniziativa, affermando che sarebbe in linea con l’ambizione dell’Albania di diventare una delle principali destinazioni turistiche mondiali. “L’Albania non dovrebbe essere un Paese che teme un progetto straordinario come questo, in cui partner eccezionali si sono uniti per investire 4 miliardi di euro”, ha dichiarato Rama. “Finché sarò qui, non c’è alcuna possibilità che questi investimenti si fermino”, ha aggiunto. Il fallimento di un progetto simile in Serbia offre tuttavia un monito. A novembre il Parlamento di Belgrado ha approvato una legge speciale per consentire la costruzione di un complesso di lusso nella capitale, Belgrado, finanziato da una società di investimento legata a Kushner. Il mese successivo, il procuratore serbo per la criminalità organizzata ha incriminato 4 persone, fra cui un ministro del governo, per abuso d’ufficio e falsificazione di documenti al fine di agevolare lo sviluppo del progetto. In seguito Kushner si è ritirato dal previsto investimento multimilionario che avrebbe sostituito un vasto complesso militare bombardato, un’area designata come patrimonio storico e la cui tutela legale era stata revocata dagli ex funzionari ora sotto processo.