Jannik Sinner va a caccia dei quarti di finale del Roland Garros. Il numero uno al mondo, dopo aver domato Jiri Lehecka, ora si gioca l’accesso tra i migliori otto dello Slam parigino contro Andrey Rublev, testa di serie 17 del tabellone e “fresco” di bye al terzo turno per il k.o. di Arthur Fils. Quello in programma sul Philppe Chatrier sarà il decimo confronto tra i due tennisti: finora Sinner ha vinto 6 sfide, mentre al russo ne sono andate tre. L’ultima volta al Roland Garros, prima della sfida di oggi, 2 giugno, è datata 2022: passò Rublev grazie al ritiro di Sinner al terzo set.

Sinner-Rublev, orario del match

La sfida tra Sinner e Rublev è in programma lunedì 2 giugno non prima delle 20.15 sul Philippe Chatrier e garantirà l’accesso ai quarti di finale dello Slam.

Dove vedere Sinner-Rublev in tv e streaming

La partita verrà trasmessa in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky, ma anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv, DAZN e Discovery+.

I precedenti tra Sinner e Rublev

Come detto i precedenti tra Sinner e Rublev sono 9: l’altoatesino è in vantaggio per 6-3. Per tre volte i due si sono affrontati sulla terra rossa e l’azzurro è avanti 2-1 (unica sconfitta per un suo ritiro). Sinner ha vinto anche l’ultimo faccia a faccia che risale ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati dello scorso anno.