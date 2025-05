Da Istanbul a Monaco, due finali perse in modo opposto: l’Inter ha fallito la prova di maturità, ora deve ringiovanire

Monaco avrebbe potuto rappresentare il momento più alto per il percorso dell’Inter di Simone Inzaghi. E invece l’umiliante 5-0 contro il Psg (passivo più alto in una finale di Champions League) ritrae la fine di un ciclo e accelera l’inizio di un’inevitabile ripartenza. La sconfitta contro il Manchester City a Istanbul aveva dato consapevolezza e mentalità europea: due anni dopo, la lezione di calcio dei giovani parigini ha sgretolato le certezze di un gruppo esperto e chiamato all’ultima opportunità per vincere qualcosa di davvero importante. Campionato sfumato, Coppa Italia persa contro i rivali di sempre e figuraccia europea: andare avanti con gli stessi interpreti ora pare quasi impensabile e controproducente.

Da Istanbul a Monaco: la differenza non sta solo nel risultato, quanto nell’approccio della gara e nel modo in cui si è conclusa. La sconfitta del 2023 era stato l’inizio di un incoraggiante cammino: lo scudetto vinto l’anno successivo, quello della seconda stella, non è, infatti, stato un caso. La caduta alla Munich Arena, invece, ha rappresentato tutto quello che l’Inter non è stata (con Inzaghi in panchina) e non ha mai voluto essere. Una manita che lascia macerie e rimpianti. Una prova di maturità fallita da tutti, in cui anche la maggior esperienza non è servita a frenare la spavalderia del Paris.

Una sconfitta pesante che deve necessariamente portare a valutazioni immediate: a partire dalla rosa. Non tanto per la qualità, quanto per l’età media: i vari Sommer, Acerbi, Mkhitaryan (giusto per citarne alcuni) e le seconde linee in attacco saranno i primi a salutare, o meglio, gli ultimi da cui ripartire per programmare il futuro. In bilico è anche la posizione di Inzaghi: un addio ora non è più una semplice ipotesi. La chiusura del cerchio c’è stata, ma nel modo peggiore e più inaspettato. Ora è tempo di riflessioni e di profondi cambiamenti, ripartendo da una finale che ha mostrato il lato peggiore dell’Inter.