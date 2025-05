Iran, rapporto Aiea: “Aumento record dell’uranio arricchito. Non lontani i livelli per l’atomica”

L’Iran ha prodotto un volume record di uranio arricchito, non molto al di sotto dei livelli necessari per le armi nucleari. Si complicano per giungere ad una risoluzione pacifica della questione. L’aggiornamento sull’arricchimento arriva dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), che afferma come la cooperazione di Teheran sia “meno che soddisfacente”. I dati fanno parte di un rapporto riservato, realizzato dall’agenzia delle Nazioni Unite su richiesta dell’Occidente e visionato dall’agenzia di stampa Afp.

La soglia dell’arricchimento dell’uranio necessaria per fabbricare un’arma nucleare è del 90%. Secondo il rapporto, al 17 maggio l’Iran aveva un totale di 408,6 kg di uranio arricchito al 60%, pari ad un aumento di 133,8 kg rispetto ai tre mesi precedenti. “Questo considerevole aumento della produzione e l’accumulo di uranio altamente arricchito da parte dell’Iran, l’unico Stato non dotato di armi nucleari che produce tale materiale nucleare, suscitano seria preoccupazione”, si legge nel rapporto dell’Agenzia.

Nel documento, inoltre, l’Aiea deplora la cooperazione “insoddisfacente” di Teheran. “L’Iran ha ripetutamente omesso di rispondere o non è riuscito a fornire risposte tecnicamente credibili alle domande dell’agenzia e ha sgomberato” i siti, “il che ha ostacolato le attività di verifica dell’agenzia” in tre siti non dichiarati, ovvero Lavisan-Shian, Varamin e Turquzabad, sottolinea il rapporto.

Secca la replica di Tehran. Il ministero degli Esteri iraniano ha definito “politico” e sbilanciato il rapporto. “La struttura e il contenuto di questo rapporto, che è stato preparato per scopi politici, non sono equilibrati e mancano di una valutazione completa e accurata dei fattori che influenzano la situazione attuale”, ha dichiarato il ministero in una nota. Il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, ha aggiunto che le armi nucleari sono “inaccettabili”, mentre il governo di Teheran è impegnato nei colloqui con gli Stati Uniti sulle proprie attività in questo settore. “Se il problema sono le armi nucleari, sì, anche noi consideriamo questo tipo di arma inaccettabile”, ha detto Araghchi in un discorso televisivo, aggiungendo: “Siamo d’accordo con loro su questo punto”.

Secondo Israele il rapporto mostra che Teheran è intenzionato ad avere armi nucleari. Il rapporto dell’agenzia internazionale è un “chiaro segnale d’allarme” che “nonostante gli innumerevoli avvertimenti della comunità internazionale”, afferma Tel Aviv. Il Consiglio dei governatori dell’AIEA si riunirà il 9 giugno a Vienna per discutere le ultime scoperte. I paesi europei hanno lasciato aperta la possibilità di deferire l’Iran al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dove potrebbero essere reintrodotte ampie sanzioni internazionali.