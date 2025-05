“Con il dl sicurezza lo Stato di diritto è distrutto”: a Roma in migliaia al corteo contro il decreto – Video

“Non accetteremo di vivere in un paese in cui lo Stato di diritto è stato distrutto“. Inizia così a Roma l’annunciato corteo contro il decreto sicurezza. In migliaia sono scesi in piazza per protestare contro il decreto che introduce 14 nuove fattispecie di reato e varie aggravanti. In testa al corteo, partito attorno alle 15 da Piazza Vittorio Emanuele II, uno striscione con scritto “alziamo la testa contro lo stato di paura”. Il corteo arriverà a Porta San Paolo.