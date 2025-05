“Ci hanno derubato di giorno mentre si correva la tappa, ero con i miei figli”. Per Roglic questo Giro d’Italia è stato un dramma: il racconto della moglie

Le difficoltà per Primoz Roglic al Giro d’Italia 2025 non si sono limitate all’aspetto sportivo. Infatti, sua moglie Lora Klinc ha rivelato che la loro famiglia è stata vittima di un furto durante la competizione. La donna, sposata con lo sloveno dal 2019, ha raccontato al quotidiano sloveno Siol che il furto con scasso è avvenuto mentre si correva la cronometro da Lucca a Pisa, il 20 maggio scorso, decima tappa del Giro. Quel giorno era già cominciato male per Roglic, che era scivolato sull’asfalto bagnato durante la ricognizione, prima ancora della gara, subendo così la sua seconda caduta dopo quella avvenuta nella tappa precedente su sterrato.

L’effrazione è avvenuta a Pisa, dove la donna si trovava con i loro due figli, di 6 e 3 anni, nei pressi del traguardo della cronometro di 29 km. “È successo in pieno giorno – ha raccontato – sono entrati nel nostro camper, hanno rotto il finestrino e rubato un computer portatile nascosto sotto il letto, un cellulare che Primoz mi aveva portato dalle Olimpiadi di Tokyo, del denaro e due anelli”.

Anche a livello sportivo questo Giro d’Italia 2025 non ha lasciato un bel ricordo a Primoz Roglic, che ha dovuto affrontare ben tre cadute e si è infine ritirato nel corso della 16esima tappa della competizione. In quel momento, lo sloveno si trovava già con quasi 4 minuti di distacco dalla Maglia Rosa, Isaac Del Toro. Il 35enne era fisicamente provato, e con una settimana finale molto impegnativa all’orizzonte, ha ritenuto inutile continuare, consapevole di non avere più le forze nemmeno per puntare a una vittoria di tappa. Il suo malessere era già evidente al termine della tappa precedente, quando aveva sostenuto di essere “a malapena vivo”, dopo aver sofferto moltissimo in corsa e aver accumulato un ritardo significativo. Neppure il giorno di riposo del lunedì è stato sufficiente per recuperare le energie.