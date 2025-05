Gaza, anche la Germania avverte Israele: “Valutiamo di sospendere l’invio di armi”

Anche la Germania, il Paese fino a oggi più restio a limitare il sostegno a Israele, adesso sembra essere pronto ad allinearsi alle nuove posizioni europee e tracciare una linea rossa per lo Stato ebraico. Berlino sta valutando l’interruzione dell’invio di armi a Israele a causa del protrarsi dei massacri a Gaza e la conseguente gravissima crisi umanitaria in corso nella Striscia. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, in un’intervista a Sueddeutsche Zeitung: “Israele riceve armi dalla Germania, è sempre stato così – ha detto – Israele è esposto a gravi minacce alla sua sicurezza ed esistenza, anche dagli Houthi, Hezbollah, Iran. E deve essere in grado di difendersi, anche con sistemi d’arma tedeschi. Un’altra questione è se quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza sia compatibile con il diritto internazionale. Stiamo esaminando la questione e sulla base di questa valutazione autorizzeremo nel caso ulteriori consegne di armi”.

La Repubblica federale, dopo un iniziale scetticismo, sembra quindi virare su posizioni già apertamente manifestate tra gli Stati europei, ormai convinti che Tel Aviv abbia superato ogni limite sulla gestione del conflitto a Gaza. Stati come il Regno Unito hanno interrotto partenariati commerciali con Israele, lo stesso hanno fatto an che altri Paesi Ue, fino ai casi di Spagna e Irlanda che invocano sanzioni a livello comunitario per il governo Netanyahu. La Germania, così come l’Italia, era fino a ora rimasta in seconda fila, non ostentando ma nemmeno limitando il suo supporto a Israele. Adesso, però, qualcosa sembra cambiare. Le recenti attività israeliane per distribuire aiuti umanitari, ha aggiunto Wadephul, “sono solo una goccia nel mare. Si tratta di garantire i diritti umani fondamentali. I malati, i deboli e i bambini sono i primi a morire. Di conseguenza, abbiamo cambiato il nostro linguaggio e probabilmente cambieremo anche le nostre azioni politiche nella prossima fase”. Una scelta che, come confermato dal ministro degli esteri Antonio Tajani in occasione delle ultime informative alla Camera e al Senato, l’Italia non ha intenzione di fare.