Leao, segnali di addio: su Instagram ha già cancellato il Milan. I tifosi infuriati: “Speriamo si tolga dalle p***e”

Dopo i riferimenti nella biografia scompaiono anche le storie in evidenza dei suoi momenti in rossonero. Aria di divorzio? Per molti tifosi non è affatto un problema

“Non importa, il Milan viene prima di tutto: addio Rafa”. I tifosi rossoneri concordano sui social sul fatto che non piangeranno Leao se decidesse di lasciare Milano quest’estate. Ma cosa glielo fa pensare? Il vero nodo della questione non è la biografia Instagram del portoghese, dove da tempo non compare più il riferimento al Milan. Certo, la sua rimozione continua a far storcere il naso ai tifosi rossoneri e agli appassionati di calcio, ma è l’ultima mossa fatta del portoghese sui social ad aver alimentato le voci riguardo un suo possibile addio. Sul proprio profilo Instagram, Leao ha rimosso persino le storie in evidenza sul Milan. Che sia un ulteriore segnale per esprimere il proprio malcontento?

Le speculazioni attorno al numero 10 rossonero non mancano. Prima della partita contro il Monza queste storie erano ancora visibili, mentre dopo l’incontro sono improvvisamente scomparse. Questo gesto ha alimentato ulteriori dubbi sul futuro del giocatore. Dalle ipotesi si passa però a una realtà ben più concreta: l’indifferenza dei tifosi. Soprattutto su X, molti supporter del Milan si sono chiesti il motivo dietro questa scelta social, ma senza lamentarsi dell’accaduto come fosse una mancanza di rispetto e di eleganza nei confronti del club e della tifoseria. Anzi, i sentimenti prevalenti tra i tifosi rossoneri sono freddezza e distacco. Per non parlare di coloro che invece sperano in una sua cessione: “Auguriamoci che oltre alle storie si tolga dalle palle lui stesso, vorrebbe dire che siamo sulla strada giusta!”, ma anche “Può fare ciò che vuole, l‘importante è che ci porti un’offerta seria“. Questi sono solo alcuni dei commenti che circolano sui social, ma il parere dei supporter del Milan è chiaro: conta la squadra, non il singolo. Anche se si chiama Rafael Leao.