Il Milan è chiamato a rimontare il Feyenoord dopo la sconfitta per 1-0 di Rotterdam se vuole conquistarsi un posto agli ottavi di finale della nuova Champions League. Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il club milanese, sa che l’obiettivo è importantissimo per motivi sia sportivi che economici. Questa sera l’appuntamento per i rossoneri è uno di quelli che indirizza il corso di una stagione.

“Dobbiamo giocare come fosse un finale“, ha dichiarato durante la conferenza stampa che lo ha visto presentare il match di San Siro al posto di Sergio Conceiçao, volato in Portogallo per partecipare al funerale di Pinto da Costa, suo ex presidente ai tempi del Porto. Tra i temi affrontati dallo svedese, anche il rendimento di Rafael Leao in questa stagione: “Tutti parlano di Leao, tutti gli dicono come giocare. Lui è uno dei più forti del mondo. Quindi sa come giocare. Gli si può dire tatticamente dove stare, lo puoi spingere per correre di più, ma è tutta roba di tattica. Come deve giocare non glielo spieghi: è lui che te lo dice. State tranquilli, Leao sa cosa sta facendo”.

Però, il numero 10 rossonero è forse l’emblema dell’altalenante stagione del Milan: “I momenti bassi arrivano. Essere sempre al top tutti i giorni non è facile, ma sul lungo si deve lavorare; stiamo lavorando sulla mentalità, sulle cose da squadra. Anche nei momenti non belli, poi quella mentalità si tira fuori. Parlo tutti i giorni con i giocatori, cerchiamo di trovare soluzioni, ma non ci devono essere troppe informazioni: se poi parli tutti i giorni con i giocatori, alla fine le cose non entrano. È come dire alla moglie che la ami tutti i giorni, ma devi dimostrarlo con le azioni”.